Taekwondo i risultati della terza giornata alle Olimpiadi | vittorie a sorpresa di Marton e Katoussi

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilcontinua a regalare colpi di scena e upset clamorosi nel corso dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quest’oggi, nellae penultimadi gara al Grand Palais, due outsider hanno fatto saltare il banco mentre tutti i big più attesi in entrambe le categorie odierne si sono dovuti accontentare di argenti, bronzi o piazzamenti di rincalzo. Nella -67 kg femminile l’Ungheria ha fatto festa per il meraviglioso exploitfenomenale classe 2006 Vivianache ha sconfitto con margine in due round (7-1, 4-2) la serba Aleksandra Perisic nella finalissima dopo aver regolato in precedenza la quotata belga Sarah Chaari. La n.1 del ranking, beffata dalla giovane stella magiara in semifinale (4-4, 11-10) si è poi riscattata aggiudicandosi il bronzo insieme alla statunitense Kristina Teachout.