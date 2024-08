Superbollo pessima tassa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Vorrei evidenziare una recente stranezza del sistema fiscale Italiano, immagino introdotta da qualcuno al governo o forse dall' Agenzia delle Entrate del nostro Paese. Ho 82 anni, e dopo circa 57 anni di duro lavoro, mi sono voluto regalare una vettura un po’ costosa, prodotta in Giappone con motore ibrido a benzina. Si tratta di uno dei più prestigiosi e costosi SUV attualmente in vendita in Italia: molto bello, pochissimo inquinante e con consumi abbastanza bassi. L’acquisto è stato ovviamente regolarissimo e quindi sottoposto a tutte le tasse e imposte previste dalle vigenti leggi Italiane. Anche ladi circolazione (con scadenza annuale) non scherza, ed è abbastanza alta. Ma non è bastato, qualcuno del governo del nostro Paese, nel settore “Tasse & affini”, si è inventato il “” per i SUV di un certo valore, e tutti gli anni devo pagare questo “”.