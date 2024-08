Straordinaria Battocletti è argento nei 10 000 metri

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 9 agosto 2024) Grinta, classe, intelligenza. Non manca niente a Nadia, che vince un fantasticonei 10000alle Olimpiadi di Parigi. Dopo una gara incredibile l’azzurra è seconda in 30.43.35, nuovo record italiano, alle spalle della sola keniana Beatrice Chebet che chiude in 30.43.25