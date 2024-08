Stoccaggio farmaci non autorizzato sequestro nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Sant’Anastasia hanno denunciato un 40enne per mancanza di autorizzazione regionale allodi. All’imprenditore farmaceutico i militari hanno sequestrato 3093 confezioni di, del valore di oltre 60mila euro, procedendo anche al blocco sanitario di circa 233mila confezioni di integratori. Gli integratori, del valore di oltre 2milioni di euro, destinati a consulenti farmaceutici della Campania, erano stoccati in scarse condizioni igieniche e strutturali in un capannone di 1500 mq, privo delle prescritte autorizzazioni. Anche il capannone è stato sequestrato. Contestualmente i militari del Nas di Napoli hanno comminato sanzioni amministrative per circa 3mila euro. L'articolononnelproviene da Anteprima24.it.