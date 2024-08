Step-by-step come applicare a casa il semipermanente sui piedi anche last minute E partire perfette per le vacanze

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 9 agosto 2024) Lo smaltoè la scelta ideale per averesempre in ordine in estate, visto che dura fino a quattro settimane. Tutto quello che bisogna fare è, dopo la pedicure, seguire alcuni sempliciche permettono di avere unghiee a prova di sandalo.by, eccostenderlo.e da sole, pre partenza.