Stati Uniti Egitto e Qatar chiedono con tono assertivo la ripresa immediata delle trattative

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 9 agosto 2024)più assertivi che mai nel pretendere da Israele e Hamas di riattivare subito i negoziati per arrivare a un cessate il fuoco e contemporaneamente a un accordo di rilascio degli ostaggi. «Basta scuse, non ci sono più motivi per nessunadue parti di tardare ulteriormente», recita il comunicato congiunto rilasciato a notte fonda. I tre paesi che spingono per la mediazione hanno anche ipotizzato i luoghi in cui dovrebbero avvenire le, a Doha o al Cairo nel giorno di Ferragosto. «Serve sollievo immediato alla popolazione di Gaza che soffre da tempo, e alle famiglie degli ostaggi rapiti da Hamas, anch’essi in grande sofferenza da tempo». Secondo i leader dei tre paesi a questo punto un accordo quadro è ora sul tavolo e mancano soltanto i dettagli da definire.