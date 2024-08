Sofia Raffaeli è bronzo nella ginnastica ritmica | l’emozionante reazione alla medaglia VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024)conquista ladinell’all-around dellaalle Olimpiadi di Parigi 2024. Al momento del verdetto, l’azzurra viene travolta dalle emozioni per il primo podio olimpico per l’Italiastoria della disciplina, in una gara vinta dtedesca Varfolomeev davantibulgara Kaleyn. Ottavo posto per l’altra azzurra giunta all’atto conclusivo, Milena Baldassarri. Di seguito ildelladiconquista del) SportFace.