Si ribalta cisterna con duemila litri di Gpl strada interrotta e disagi nello Spezzino

(Di venerdì 9 agosto 2024) La Spezia, 9 agosto 2024 – Unache trasportava 2 miladi Gpl si èta sullaProvinciale di Buonviaggio. Il mezzo per cause ancora in fase di accertamento si è adagiato su un fianco perdendo il carico. Nessun pericolo per l'autotrasportatore che è uscito illeso dall'incidente. Sul posto sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco di Spezia ai quali arriveranno in ausilio anche colleghi di altre zone per cercare di tamponare nel più breve tempo possibile ilo. Intanto laè stata chiusa e con l'aiuto delle forze dell'ordine il traffico è stato deviato in altre strade. Si prevedono tempi molto lunghi prima della soluzione del problema.