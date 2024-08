Servizio civile le opportunità a Bibbiena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Arezzo, 9 agosto 2024 – Scade il 26 settembre 2024 alle ore 14:00 il bando del@CCEDO IN COMUNE. Si tratta di un progetto Anci a cui ha aderito il Comune per dare continuità allo sportello al cittadino per facilitare i servizi sociosanitari e comunali online. Il bando è pubblicato su: https://ancitoscana.it/wp-content/uploads/2024/07/allegato-b-scheda-elementi-essenzialiSCD-accedo-24.pdf Il progetto prevede un orario di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi. Ai giovani insarà corrisposto un assegno mensile pari a 507,30 euro. Può presentare la propria candidatura, chi, alla data di presentazione della domanda, possiede i seguenti requisiti: giovani fra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti) cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto ilRegionale).