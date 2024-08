Segreti - I fiumi oscuri della Storia | Le evoluzioni e gli sviluppi della gnosi - Ep 21

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il podcast presenta un dialogo con Luca Lionello Rimbotti, autore di opere che esplorano le radici e le manifestazioni dell'ideologia moderna, dal nazionalsocialismo alla liberaldemocrazia, attraverso una lente gnostico-apocalittica. Rimbotti analizza come il concetto di "Terzo Regno", che trae origine dalle visioni di Gioacchino da Fiore, abbia permeato non solo il nazionalsocialismo ma anche il socialismo scientifico sovietico e il sistema liberaldemocratico contemporaneo. Attraverso un esame storico e filosofico, il podcast mette in luce l'influenza di antiche profezie e concezioni millenaristiche sulla politica moderna, evidenziando il ruoloteologia politica ereligione politica in vari movimenti storici.