Segreti di famiglia anticipazioni 11 agosto | cosa accadrà

(Di venerdì 9 agosto 2024)di(Yarg?) prosegue con la nuova puntata, in onda domenica 11in prima serata su Canale 5. La soap vede Kaan Urganc?o?lu, noto volto di Emir nella dizi turca Endless Love, nei panni del protagonista. Di seguito, dunque, ledel nuovo appuntamento. Prosegue la messa in onda della nuova dizi turcadi(Yarg?), che ha esordito la scorsa domenica 16 giugno in prima serata su Canale 5. La serie vede come protagonista una presenza già nota al pubblico italiano, ovvero Kaan Urganc?o?lu, celebre volto di Emir in Endless Love. Il serial è andato in onda, in madrepatria, su Kanal D dal 19 settembre 2021 al 26 maggio 2024 per un totale di 95 puntate. In Italia sarà suddiviso in 285 episodi, della durata di 40-45 minuti.