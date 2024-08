S’è scocciato Sinner | Di quello che pensa e dice la gente non mi interessa francamente

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2024) E dai e dai, alla fine persinos’è. Le domande sul suo forfait preventivo alle Olimpiadi lo seguono ovunque vada. Ora è a Montreal, e pure lì eccole puntuali. Doveva arrivare il momento in cui il numero del mondo avrebbe cominciato a sbuffare. “Avevo detto fin dall’inizio dell’anno che il mio obiettivo più grande per il 2024 erano le Olimpiadi, ma a pochi giorni dall’inizio non ero nemmeno in grado di alzarmi dal letto. So io come mi sentivo, dichelanon mi importa molto,”. “Solo io e il mio team sappiamo davvero come mi sia sentito, parlare da fuori è una cosa, vedere le situazioni dentro è un’altra. Non guardo più i social, mi fa stare bene. Alcune cose le leggo comunque ma non mi importa molto, attorno a me ho persone di cui mi fido e conta questo per me.