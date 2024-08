Sciopero dei balneari ombrelloni chiusi | spiagge in tilt Il dietrofront del governo sulle gare provoca il caos

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 9 agosto 2024) Confermato lodei, oggi per due ore gliin moltissimeitaliane resteranno. Una serrata "gentile", come l’ha definita Antonio Capacchione, il presidente del sindacato deiche ha promosso la mobilitazione: due ore, dalle 7.30 alle 9.30, con i grandi parasoleper protestare contro l’immobilismo della destra al. L'esecutivo studia una norma per fine agosto, ma per riaprire un canale con l’Europa dovrà dare il via libera alla legge Bolkestein. La premier Meloni parla di "inevitabili". A settembre la Commissione europea è pronta a portare l’Italia di fronte alla Corte di giustizia dell’Ue: i giochi si stanno per chiudere. E questa volta a Roma toccherà pa. Soldi e tanti. Segui su affaritaliani.it