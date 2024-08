Scherzo tra ragazzi finisce male | per scamparla giovanissimi pontini chiamano i carabinieri simulando un rapimento…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 agosto 2024) La notte scorsa a Sabaudia, idel N.O.R. hanno deferito in stato di libertà due giovani, rispettivamente di 18 e 19 anni, residenti a Frosinone, per procurato allarme e getto pericoloso di cose. Il 19enne aveva allertato la Centrale Operativa denunciando il rapimento del suo amico 18enne. Tuttavia, i militari hanno scoperto che il presunto rapimento era inventato. Un'aggressione che si trasforma in burla sui social L'indagine ha rivelato che i giovani stavano in realtà fuggendo dai familiari di un minorenne che avevano colpito con un secchio d'acqua mentre era a bordo del suo monopattino. L'episodio è stato ripreso con i cellulari e successivamente pubblicato sui social network.