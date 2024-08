Sanità | fonti governo intervento di 11 mln per salvare Santa Lucia di Roma**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - Ilinterviene in urgenza, con un contributo straordinario di 11 milioni di euro, per il “salvataggio” dell'ospedaledi Roma. Lo si apprende dadi. Il contributo, stanziato per il 2024 in vista di una soluzione strutturale che consenta alla FondazioneIRCCS di continuare a operare stabilmente, è stato inserito nel decreto-legge “omnibus” approvato mercoledì dal Consiglio dei ministri. Ilè una struttura di eccellenza, specializzata nella neuroriabilitazione ospedaliera e nella ricerca sulle neuroscienze.