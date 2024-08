San Martino della Battaglia la tragedia di Silvia Coppolino | un paese intero per l’ultimo saluto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) San(Brescia), 9 agosto 2024 – Si sono svolti a Sani funerali di, 24enne delbresciano, deceduta durante una vacanza sulla Riviera Romagnola, A Igea Marina, dove si trovava con sua madre. La ragazza, che a Desenzano del Garda e a Sanera molto nota e amata, si è sentita male mentre era in compagniasua congiunta. Nonostante i tempestivi soccorsi e i tentativi di rianimazione in ospedale,non ce l'ha fatta. La sfortunata ragazza è stata salutata dai genitori Patrizia e Marcello, dal fidanzato Michael e dalla sorella Stefania con il marito Stefano. A stringersi attorno ai famigliari è stata buona partecomunità di San, dove la giovane era amatissima, anche per la sua professione di animatrice e babysitter.