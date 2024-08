Ruba vestito e trucchi al negozio Il marito chiede scusa e paga | Noi commercianti in difficoltà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non c’è stato bisogno di presentare la querela. Non appena le immagini della ladra hanno fatto il giro dei gruppi social, ilin quella donna intenta aree articoli di bigiotteria ha riconosciuto sua moglie e si è adoperato subito per risarcire il danno. Il fatto è accaduto al Bene Bene Market di Montelupo Fiorentino. Mercoledì le telecamere hanno catturato l’episodio. "Una donna che ha tentato di rimuovere l’antifurto da un abito da sera e che è riuscita a portar via altri articoli per un valore complessivo di 120 euro – racconta il titolare dell’attività Lianshu Hu, conosciuto da tutti come Luigi, che già a metà luglio aveva condiviso sui social le immagini della videosorveglianza interna con un altro ladro in azione –. Ce ne siamo accorti dalle tracce lasciate in giro, confezioni con taccheggio ma senza più il prodotto.