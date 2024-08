Rovi correnti acqua sporca | la gara da incubo nella Senna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) «Un altro tuffo? No grazie, uno basta e avanza». A dirlo non è una qualunque, ma il bronzo olimpico della 10 km di fondo femminile. La nostra Ginevra Taddeucci è stata eroica regalando, una bracciata dopo l'altra, l'ennesima medaglia ai nostri colori. A rendere tutto più difficile non ci sono state solo le preoccupazioni legate alla qualità dell', ma anche le difficoltà dettate da un percorso mai provato a causa dei continui rinvii delle sessioni di allenamento all'interno del fiume. Troppi batteri, troppi pericoli di compromettersi fisicamente prima delladecisiva. Le condizioni dell'sono state il tema più controverso di queste disastrose giornate parigine, tanto che la squadra dei nuotatori azzurri ha deciso di disertare l'unico allenamento autorizzato dal comitato organizzatore.