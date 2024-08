Roma trovato morto in strada il tiktoker Enzo Bondi ‘Kaiserjny’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 –e influencer noto con il nome di Kaiserjny, è statopoco dopo la mezzanotte asul lungotevere Dante, nei pressi del civico 3. Era noto per i suoi video di commento post-partita e di approfondimento sul fantacalcio. A segnalare la presenza di un corpo insono stati alcuni passanti. Sul posto sono arrivati il 118, i carabinieri della stazione diSan Paolo, i colleghi della radiomobile e quelli della VII sezione per i rilievi. Sul cadavere non risulterebbero segni di violenza, ma è stato in ogni caso trasportato all’obitorio di Tor Vergata a disposizione dell’autorità giudiziaria. Notizia in aggiornamento