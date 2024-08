Roma | De Priamo-Tozzi Fdi ' tensostruttura a Termini non si farà'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 ago. (Adnkronos) - "Ladi accoglienza, inizialmente prevista per piazza dei cinquecento non si. Come soluzione alternativa verrà destinata all'accoglienza una struttura sita in via Marsala messa a disposizione da Ferrovie dello Stato, una soluzione più strutturale e meno invasiva così come era stato richiesto da Fratelli d'Italia.