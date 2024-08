Rifiuti in una scarpata le tracce conducono ai responsabili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nell’ambito delle attività svolte quotidianamente dai carabinieri forestali, volte al controllo e alla salvaguardia del territorio, il personale militare del Nucleo carabinieri forestale di Cunardo ha individuato due presuntidi un abbandono di, avvenuto lungo unanei pressi della strada provinciale della Valganna. I, circa 4 metri cubi, consistevano in cornici e fondi di quadro, plexiglass, rotoli e imballaggi di cartone, buste di plastica e teli. Abbandonati in un luogo impervio e con una forte pendenza, per la loro rimozione si è reso necessario un intervento coordinato a cui hanno preso parte i volontari di Protezione civile, l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine.