Reazione a Catena chi sono le Stanghette | lavoro curiosità e vincite

(Di venerdì 9 agosto 2024) Hanno eliminato le longeve Senza Ghiaccio, le. Giulia, Cristina e Chiara, molto unite, affiatate e con un sacco di cose in comune,già entrate nel cuore dei fan di questo programma televisivo condotto da Pino Insegno. Simostrate preparate, in particolar modo a L'Intesa Vincente, loro cavallo di battaglia. Ma chi? Da dove vengono? Cosa fanno nella vita? E soprattutto: quanto hanno vinto in tutto? Andiamo a scoprirlo. ChiChiara, Giulia e Cristina? Direttamente da Novaraarrivate quelle chele campionesse di2024 del mese di agosto: le. Il soprannome non poteva essere più originale di così, visto che tutte e tre portano gli occhiali. Se Giulia e Cristinasorelle con tre anni di differenza, Chiara è una loro amica, definita ‘sorella acquisita'. Di mestieredelle insegnanti.