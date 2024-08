Prosecuzione Cobolli-Rinderknech oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Flavioe Arthurattendono di poter continuare il loro match di secondo turno aldidopo la sospensione per pia di giovedì 8 agosto. Sul cemento outdoor canadese, l’azzurro ha eliminato il padrone di casa Felix Auger-Aliassime all’esordio, offrendo continuità alle recente prestazioni di alto livello in quel di Washington. Non è però iniziato nel migliore dei modi l’incontro del romano con il francese, considerando il break in apertura dell’ultimo citato e il 3-0 parziale prima dello stop a causa del meteo avverso.tenterà la rimonta sul veloce nordamericano, tutto fuorché impossibile nello stesso di forma in cui si trova nelle ultime settimane.è un ottimo servitore e non sarà facile strappargli il servizio, dunque sarà a priori una sfida dura.