Pillola anticoncezionale | 5 cose da sapere se vai in vacanza dall' altra parte del mondo

(Di venerdì 9 agosto 2024) Come regolarsi con il fuso orario? Cosa fare quando la si dimentica? E cosa è utilenel caso in cui ci sia bisogno di acquistarla in un Paese straniero? Le risposte dell’esperta ai dubbi più comuni sulla corretta assunzione dellaanche inall’estero