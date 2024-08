Piano Mattei | Kelany Fdi ' Italia stanzia 30 milioni per Etiopia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Nell'ambito del, l'30per l'. Il governo Meloni finanzia il disarmo, la smobilitazione, il reintegro degli ex combattenti nella regione del Tigray e la sicurezza alimentare. Unche rende sistemica, strutturale e organizzata la cooperazione internazionale in Africa. Altro che scatola vuota, come racconta il Pd in farsesche conferenze stampa. Questo governo mette a terra i progetti e cambia strutturalmente, costruendo nuove prospettive, il rapporto con il continente africano. Da sinistra il vuoto più assoluto". Lo dichiara la deputata di Fratelli d', Sara, responsabile del Dipartimento Immigrazione.