Peste suina | Ue Nord Italia migliori controllo la caccia è strumento non soluzione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Bruxelles, 9 ago. (Adnkronos Salute) - La strategia complessiva didellaafricana nel"deve essere migliorata. Ogni Regione/Provincia attua le proprie misure con un coordinamento minimo con i vicini". E' il verdetto dell'Eu Veterinary Emergency Team, che ha condotto una missione ad hoc all'inizio di luglio in Lombardia ed Emilia Romagna. Il resoconto della missione, sintetizzato in alcune slide, è stato pubblicato da testate specializzate come Anmvioggi.it (Informazione veterinaria online) il 29 luglio scorso. E' stato successivamente ripreso dai quotidiani ('Il Foglio' ne ha dato conto il primo di agosto) e oggi da alcune agenzie.