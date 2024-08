Parigi | oro nella Madison femminile è l' 11 o dell' Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) L'ha conquistato la medaglia'oroprovadel ciclismo su pista. E' l'undicesimo per la spedizione azzurra alle Olimpiadi di2024. La coppia azzurra, formata da Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, ha vinto la lunga corsa a punti in cui si sono alternate per affrontare gli sprint. La medaglia d'argento è stata vinta dalla Gran Bretagna, il bronzo dall'Olanda.