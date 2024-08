Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’attivismo disul piano dello scontro verbale con la Russia è ampiamente noto e pericoloso. Proprio lui lo scorso febbraio ruppe un tabù quando a un vertice europeo suggerì la possibilità di mandare sul campo truppe dei Paesi NATO. Meno noto, ma altrettanto pericoloso, è l’attivismo francese sul piano della guerra segreta, quella fatta daicheufficialmente non approva, ma nemmeno scoraggia. La più alta percentuale di caduti Non è la Francia da cui è partito il maggior numero di “volontari”, ma la Polonia, insieme a Romania e Gran Bretagna. In compenso, del contingente francese è già morta la metà dei combattenti. Ed è una cifra che continua a salire. A gennaio i russi avevano distrutto una base presso la cittàdi Kharkov nella quale vi era una sessantina di foreign fighters, formato in maggioranza da francesi.