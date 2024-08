Parigi 2024 Tamberi | Domani la gara della mia vita

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago. (askanews) – “Lamia”: ha ritrovato la carica emotiva Gianmarco, in vistafinale del salto in alto a, dopo la colica dei giorni scorsi. “Ci siamo – è il post Instagram dell’olimpionico di Tokyo .ore 19.00, lamia. Tutto per un giornoTutto per questo momento.Ho il fuoco dentro e non vedo l’oradi esplodere. Poco più di 24 ore a quella che mi auguro con tutto il cuore ricorderò per tutta lacome una delle serate più belle di sempre! Grazie a tutti voi per la vicinanza, sento tutto il vostro sostegno come mai prima d’ora. CARICHI A BESTIA!!!!!!” L'articolo: “lamia” proviene da Ildenaro.it.