Parigi 2024 Malagò | protesta della pallanuoto non condivisibile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 ago. (askanews) – “noncosì come non lo sono state di certo alcune decisioni arbitrali contro l’Ungheria. Lo dico da uomo delle istituzioni e da membro del CIO. Dopo di che da presidente del CONI ricordo e aggiungo che il CONI, insieme alla Federnuoto, ha difeso il Settebello in tutti i gradi di giudizio fino al TAS, massimo organo di giustizia sportiva internazionale. Sono dispiaciuto di questa reazione che comunque resta contraria allo spirito olimpico”. Lo ha detto il presidente del CONI Giovanni, a propositosquadra diitaliana che ha dato le spalle alla giuria e poi per 4 minuti ha giocato con un uomo in meno volontario. L'articolononproviene da Ildenaro.it.