Parigi 2024 eccezionale oro dalla Madison Femminile | Guazzini e Consonni sono campionesse olimpiche

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto– Vittoriae Chiaraconquistano la medaglia d’oro nel ciclismo su pista, specialità, alle Olimpiadi di. Il trionfo consegna alla spedizione azzurra la 33esima medaglia ai Giochi: 11 ori, 11 argenti e 11 bronzi.chiudono con 37 punti e precedono Gran Bretagna (Barker-Evans), argento con 31 punti, e Olanda (van Belle-van der Du), bronzo con 28 punti. “Devo ringraziare Vittoria, non ho parole. Nella prima parte di gara ci siamo un po’ perse, poi ci siamo ritrovate e lei ha colmato qualcosa che io non avevo: lasi fa in due, non potevo chiedere di meglio”, dicea RaiSport. “Chiara aveva una gamba straordinaria. All’inizio eravamo un po’ sballate, ma non siamo andate nel panico perché laè sempre lunga.