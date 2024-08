Paola Caruso la dolcezza della foto con il figlio Michele e la mamma biologica Imma Meleca

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 9 agosto 2024)ha recentemente condiviso nelle sue storie Instagram, ora non più visibili, unacon ildi 5 anni, e la madre, con una caption che recita “Tre generazioni”. Fonte: instagram @officialLa showgirl calabrese ha affrontato varie difficoltà nella sua vita, a partire proprio dalla famiglia di origine:ha infatti scoperto a 13 anni di essere stata adottata, da Wanda e(quest’ultimo scomparso nel 2015). La conoscenza con la madre naturale,, era avvenuta in diretta tv, nella trasmissione di Barbara D’Urso Domenica Live, e in quell’occasione la donna aveva anche raccontata di essere stata ingannata dopo il parto, quando le sarebbe stato fatto credere che la figlia appena nata era morta.