Paltrinieri sul suo futuro | Ultima gara? Devo pensarci ora mi fermo

(Di venerdì 9 agosto 2024) Parigi, 9 ago. (Adnkronos) – Gregorioparla del suo, non esclude il ritiro e lascia qualche dubbio dopo il nono posto nel nuoto di fondo alle Olimpiadi di Parigi 2024. “La mia olimpiade fino a stamattina è stata buona, ho fatto cose incredibili in piscina che secondo me mi hanno condizionato nella preparazione. Dispiace che non sono arrivato benissimo a questama nel complesso sono contento di questa Olimpiade. Che voto mi darei a questi Giochi? Mi voglio dare 9. Ho fatto una grande Olimpiade, inaspettata per la voglia di mettermi in gioco e per le posizioni raggiunte”, dice l’azzurro, 30 anni, tracciando un bilancio delle sue gare. A Parigi, ha vinto l’argento nei 1500 e il bronzo negli 800: in totale 5 medaglie olimpiche, nessun nuotatore come lui nella storia dello sport italiano.