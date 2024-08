Paltrinieri nella Senna punta alla terza medaglia nella 10 km Nadia Battocletti dopo il bronzo sfumato nei 5000 metri si misura coi 10mila

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 9 agosto 2024) Battute finali per le Olimpiadi 2024: l’Italia intanto eguaglia gli ori di Tokyo. Ieri laha fatto parlare di sé in modo positivo: Ginevra Taddeucci ha conquista il10 km in acque libere e il duo Tita e Banti ha conquistano il posto più alto del podio nel Nacra 17,una serie di regate perfette. Argentocanoa per Casadei e Tacchini. Finale per le ragazze del volley che battono la Turchia 3-0.