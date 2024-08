Palio ecco il tufo in piazza del Campo La città si prepara per la carriera dell’Assunta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Siena, 9 agosto 2024 – Itivi per ildel 16 agosto sono ormai sotto gli occhi di tutti:delsi è svegliata con l’odore delfresco pronto ad accogliere l’appuntamento con la. Il grande lavoro di tecnici e operai per la posa del manto è iniziato a notte fonda per concludersi questa mattina, 9 agosto quando mancano 7 giorni al giorno più atteso.