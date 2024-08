Oro nel ciclismo su pista per la coppia azzurra Guazzini-Consommi | Gambe ma anche cuore

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Oggi siamo state noi le più forti”. Nuovo oro per l’Italia a Giochi di Parigi: Vittoriae Chiara Consonni conquistano il primo gradino del podio nelsu, specialità madison. Il trionfo consegna alla spedizionela 33esima medaglia ai Giochi: 11 ori, 11 argenti e 11 bronzi.e Consonni chiudono con 37 punti e precedono Gran Bretagna (Barker-Evans), argento con 31 punti, e Olanda (van Belle-van der Du), bronzo con 28 punti. Oro ai Giochi di Parigi nelsumadison “Devo ringraziare Vittoria, non ho parole. Nella prima parte di gara ci siamo un po’ perse, poi ci siamo ritrovate e lei ha colmato qualcosa che io non avevo: la madison si fa in due, non potevo chiedere di meglio”, dice raggiante Chiara Consonni a RaiSport. “Chiara aveva una gamba straordinaria.