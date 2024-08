Oro meraviglioso per l’Italia del ciclismo! Consonni e Guazzini epiche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) Incredibile medaglia d’oro pernelsu pista alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiarae Vittoriahanno vinto contro ogni pronostico la Madison femminile, la gara a punti a coppie che prende anche il nome di “Americana”. Impresa titanica delle due azzurre, che con cuore, gambe e determinazione hanno attaccato riuscendo a guadagnare il giro decisivo sulle principali avversarie. Una prestazione sontuosa, di grande sagacia tattica e lucidità per quella che è già una vittoria storica per ilsu pista femminile e non solo. Il Madison Femminile è una disciplina delsu pista, introdotta per la prima volta nelle Olimpiadi nel 2020 a Tokyo. Il nome della gara deriva dal Madison Square Garden di New York, luogo d’origine di questa competizione. Si tratta di una gara che combina resistenza e velocità, e si svolge all’interno di un velodromo.