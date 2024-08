Olimpiadi sfuma il bronzo per l’Italvolley maschile | azzurri ko contro gli USA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un’altra delusione per l’Italiadi volley alledi Parigi 2024: glisono stati sconfitti anche nella finale del terzo posto e sono ufficialmente fuori dal podio. L’Italia della pallavoloperde anche la finalina per ilai Giochi olimpici. Glidi Ferdinando de Giorgi hanno la peggio sugli Stati Uniti in tre set con i parziali 25-23, 30-28, 26-24. L'articoloilperkogli USA CalcioWeb.