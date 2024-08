Olimpiadi l’atleta disperata dopo il tuffo spacca-schiena | l’esecuzione da brividi VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 9 agosto 2024) Poteva andare molto peggio. La tuffatrice messicana Aranza Vazquez ha rischiato letteralmente dirsi laun salto dal trampolino di tre metri ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Un gesto disastroso, se si considera l’esibizione in sé. La 21enne era in settima posizionela terza prova. Ma per quell’incidente è stata eliminata. Ha provato ad appellarsi anche al regolamento ma i giudici sono stati inflessibili. Leggi anche:, gli effetti choc della Senna sulle nuotatrici italiane Leggi anche: Pallanuoto, Italia-Ungheria: arriva la decisione ufficialeil ricorso IldaMomenti di tensione nella semifinale femminile del trampolino da 3 metri, quando alla messicana Aranza Vazquez Montano è stato assegnato uncon punteggio zero l’ha esclusa dalla finale che vale la medaglia.