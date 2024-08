Olimpiadi impresa Nadia Battocletti! E’ argento nei 10 000 metri

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’Italia non si ferma più alledi Parigi 2024:ha conquistato la medaglia d’nei 10.000. Il bottino della spedizione azzurra in Francia è sempre più importante. Dopo il quarto posto nei 5000 la campionessa europea ha avuto la gioia di conquistare il secondo posto allecon il tempo di 30:43.35 alle spalle della kenyana Beatrice Chebet in 30:43.25. Bronzo all’olandese Sifan Hassan in 30:44.12. L'articolo! E’nei 10.000CalcioWeb.