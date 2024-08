Olimpiadi di Parigi 2024 | male Paltrinieri Acerenza quarto nella 10 km nella Senna

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2024) La 10 kmè amara per gli azzurri che devono fare i conti con l'ennesimo 'legno' in questedi. Domenicoè il migliore dei due azzurri in gara, ma allo sprint finale si arrende all'ungherese David Betlehem e finisce per piazzarsi. La medaglia d'oro va all'ungherese Kristof Rasovszky, quella argento al tedesco Oliver Klemet, e il bronzo all'altro ungherese David Betlehem. Arriva solo nono Gregorio, crollato negli ultimi metri. "Ho dato tutto quello che avevo. Sono mortoHo cercato di fare il mio massimo e alla fine ho cercato di strappare per recuperare sui primi due ma ero oltre le mie forze e nello sprint conclusivo ero finito – ha dichiarato Domenico– Questo era il destino. Andiamo avanti".