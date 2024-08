Oggi l' autopsia sul ragazzo che potrebbe essere morto dopo un pestaggio in discoteca

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 9 agosto 2024) AGI - Si svolgeràa Reggio Calabria l'sul corpo di Omar Bassi, ildi 23 annila mattina del 5 agosto per un'emorragia cerebrale che, secondo i suoi familiari,stata determinata dalle conseguenze di unsubito dai buttafuori in unadel Varesotto il 20 luglio. Lo riferisce all'AGI l'avvocato Giuseppe Capobianco, precisando di non avere ancora incontrato i genitori del giovane, che vivono a Bollate, nel Milanese. "Non ho ancora letto la denuncia presentata dai familiari ai carabinieri" spiega il legale al quale si sono rivolti i genitori. Non è ancora chiaro se a occuparsi della vicenda sarà la Procura di Milano o quella di Busto Arsizio. Dipende da quale eventuale ipotesi di reato verrà individuata.