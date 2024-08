Non ho passato un periodo facile | il dramma privato di Paola Perego

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024)si confessa. Non è stato un anno semplice, la conduttrice spiega quali sono le difficoltà che ha dovuto affrontare e perché ha avuto bisogno di tutte le sue forze per superare momenti così difficili. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato come sta vivendo la sua estate prima di ritornare a lavoro, come sempre sul piccolo schermo, con la nuova edizione di Citofonare Rai 2 insieme a Simona Ventura e un programma in prima serata ancora da definire. Qualche giorno di vacanza e relax per mettere a posto le idee e tirare il fiato dopo un anno particolarmente difficile, iniziato con le costole rotte durante la sua partecipazione a "Ballando con le stelle" e poi il problema al rene. "Non è stato un anno semplice", ha detto ladurante la sua intervista, "ho avuto un cancro maligno al rene, ne parlo senza problemi.