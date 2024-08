No al tendone-dormitorio davanti a Termini La soluzione? Dietro alla stazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 agosto 2024) Lontano dagli occhi (quelli dei turisti, non certo dei residenti) lontano dal cuore. Ilche per il Giubileo ospiterà fino a 70 senzatetto non verrà allestito in piazza dei Cinquecento, all'uscita della, bensì in un'area di Ferrovie dello Stato situata tra piazza di Porta San Lorenzo e via di Santa Bibiana, messa a disposizione da Sistemi urbani. Un punto molto vicinomensa della Caritas e che i clochard conoscono bene, visto che sotto la tettoia di cemento e nel piccolo parcheggio adiacente si formano spesso tendopoli che vengono sgomberate quando il livello di degrado diventa insostenibile. Da qualche tempo la parte coperta è stata chiusa con una recinzione ma, tra qualche mese, verrà allestito un punto per l'accoglienza notturna. Ad annunciare le novità è stato ieri il sindaco, Roberto Gualtieri, a margine di un incontro in Prefettura.