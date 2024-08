NM Live – Stretta finale per Neres Il Napoli deve accelerare la questione Osimhen-Lukaku!

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 9 agosto 2024) Cammaroto, De Luca, Fava, Max Esposito e Petrazzuolo sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com NM– Cammaroto: “per, Meret in discussione, le ultime sue il mercato in entrata e in uscita”– EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato: “Sta succedendo di tutto. La novità di pochi minuti fa è che siamo allaper, nelle prossime 48 ore potrebbe diventare azzurro. La forbice è di 3-4 milioni ma è colmabile con il Benfica, le parti sono vicine e lui ha scelto il