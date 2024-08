Neonato trovato morto in un giardino nel Parmense

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Parma, 9 agosto 2024 – Il corpo di undi pochi giorni di vita è statoneldi una villetta a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. Lo ha, in un sacchetto, il proprietario della casa che ha immediatamente avvisato i carabinieri che stanno indagando per risalire all'identità dei genitori e stanno cercando testimoni che possano aver visto qualcosa o avere qualche informazione a riguardo.