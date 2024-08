Mostro Firenze avvocato ' Tanti Dna ma serve riesumazione corpi'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) "Se si potesse prelevare del Dna" riesumando alcune vittime deldi, "ci sarebbero delle possibilità a livello scientifico per fare delle comparazioni con tutti i Dna disponibili in procura (molti, vi assicuro) e che non ci hanno mai resi noti". Lo afferma l'Vieri Adriani, legale di parte civile per i parenti della coppia francese uccisa nel settembre del 1985 a Scopeti di San Casciano, rispetto alla nuova pista del Dna sconosciuto. Il legale dei familiari di Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, propone di confrontare il Dna che fu trovato nel 2015 sull'ogiva di un proiettile estratto da un cuscino della tenda di Scopeti quello stesso anno, con quelli disponibili alla procura fiorentina.