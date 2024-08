Mo riflettori sul vertice di ferragosto a Doha Meloni | Con Usa Egitto e Qatar per un cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Diplomazia al lavoro per scongiurare un’ulteriore escalation del conflitto israele palestinese sotto la minaccia della ‘vendetta’ dell’Iran contro Tel Aviv. L’Italia sostiene gli sforzi di Stati Uniti,per giungere a un accordo per unila Gaza. E per il rilascio degli ostaggi in linea con la risoluzione 2735 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. “Unila Gaza risulta sempre più urgente – ha detto la premier Giorgia– per porre fine alle sofferenze della popolazione civile. Per assicurare la necessaria assistenza umanitaria e per favorire una de-escalation a livello regionale. L’Italia esorta tutte le parti del conflitto ad accogliere senza ulteriore indugio l’invito dei mediatori alla ripresa dei negoziati ail prossimo 15 agosto con l’obiettivo di finalizzare un accordo”.