Mezze sneaker e mezze… | è la sneakerfication bellezza!

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 9 agosto 2024) A unificare ora i gusti di tutti in fatto di scarpe è il fortissimo legame tra sport e moda: la base comune per le calzature, dalle ballerine ai tacchi, sono les che, di volta in volta, si trasformano in ibridi cool, rendendo designer e brand i nuovi dottor Frankenstein dello stile. Benvenuti nell'era dellafication