Mediterraneo è il film capolavoro | meglio rivederlo ogni tanto

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024)è il. Intriso di messaggi e risvolti. L’amore perso per la propria patria, l’amore trovato nascosto da veli di pregiudizio che alla fine si sgretolano proprio nel senso dell’amore.è ilE’ tempo d’estate, come fu la perenne estate di quella guerra tra il mare e i monti della Grecia. Un manipolo di uomini abbandonati ad una sorte sconosciuta, neancheimmaginabile direi. C’è la voglia di dimostrare quanto amore ci sia nel voler svolgere il proprio dovere ma alla fine, tutto si racchiude in una frase del piccolo Farina che dice: “Loro si sono dimenticati di noi? Beh, io voglio dimenticarmi di loro”. La rivoluzione del sentimento che passa attraverso i favori di una prostituta che diventa moglie, desiderio profondo e stabilità, proprio come fosse casa.